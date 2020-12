De Laurentiis: “Non voglio prendermela con Pirlo dandogli del pirla. Lui pensi a fare l’allenatore” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato così a Radio Capital sulle dichiarazioni di Andrea Pirlo, arrivate dopo la sentenza su Juventus-Napoli:“Pirlo dovrebbe fare l’allenatore e basta, lasciare ai suoi rappresentati della società certe risposte. Quella è una sentenza dello Stato, una legge dello Stato in questo casino del Covid, con lo Stato incapace di affrontarlo, che fai? Anteponi una legge dello sport ad una legge statale rischiando il penale? Mi sembra una follia. Pirlo non fa di mestiere l’avvocato, non conosce certe procedure e non conosce cosa è accaduto a livello di protocolli. Non voglio prendermela con Pirlo dandogli del pirla, sarebbe troppo facile. Faccia ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il presidente del Napoli, Aurelio De, ha parlato così a Radio Capital sulle dichiarazioni di Andrea, arrivate dopo la sentenza su Juventus-Napoli:“dovrebbee basta, lasciare ai suoi rappresentati della società certe risposte. Quella è una sentenza dello Stato, una legge dello Stato in questo casino del Covid, con lo Stato incapace di affrontarlo, che fai? Anteponi una legge dello sport ad una legge statale rischiando il penale? Mi sembra una follia.non fa di mestiere l’avvocato, non conosce certe procedure e non conosce cosa è accaduto a livello di protocolli. Noncondel, sarebbe troppo facile. Faccia ...

Noovyis : (De Laurentiis: “Non voglio prendermela con Pirlo dandogli del pirla. Lui pensi a fare l’allenatore”) Playhitmusic… - Brigate_Azzurre : De Laurentiis: 'Sentenza ha ridato giustizia! Dichiarazioni di Pirlo? Pensasse ad allenare, non voglio dargli del p… - medianone : RT @Boboj29: Napoli, De Laurentiis: «Chi rispetta le regole non può essere condannato» - Brigate_Azzurre : De Laurentiis: 'Sentenza ha ridato giustizia! Dichiarazioni di Pirlo? Pensasse ad allenare, non voglio dargli del p… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? De Laurentiis risponde a #Pirlo: 'Faccia solo l'allenatore, non gli do del pirla: era una follia' ? -