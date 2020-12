Udinese-Benevento 0-1 | Diretta live | Gotti si gioca la carta Deulofeu e passa al 4-3-3 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Udinese e Benevento in campo nella 14a giornata di Serie A. Si sfidano due squadre appaiate in classifica, entrambe in un buon momento di forma. Udinese e Benevento in campo tra poco alla Dacia Arena: calcio d’inizio alle 20.45. Udinese-Benevento Cronaca PRIMO TEMPO 10? Benevento IN VANTAGGIO L’Udinese perde palla uscendo dalla difesa, Caprari L'articolo Udinese-Benevento 0-1 Diretta live Gotti si gioca la carta Deulofeu e passa al 4-3-3 proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 23 dicembre 2020)in campo nella 14a giornata di Serie A. Si sfidano due squadre appaiate in classifica, entrambe in un buon momento di forma.in campo tra poco alla Dacia Arena: calcio d’inizio alle 20.45.Cronaca PRIMO TEMPO 10?IN VANTAGGIO L’perde palla uscendo dalla difesa, Caprari L'articolo0-1silaal 4-3-3 proviene da www.meteoweek.com.

steprincipino8 : Udinese che perde in casa col BENEVENTO....sapete già che alla ripresa in casa da noi l Udinese farà il partitone v… - Udinese_1896 : #UdineseBenevento 0-1 70’ – Altri due cambi per i Benevento: escono Improta e Lapadula, entrano Foulon e Di Serio #ForzaUdinese ???? - Udinese_1896 : #UdineseBenevento 0-1 59’ Doppio cambio per il Benevento: escono Ionita e Insigne, entrano Dabo e Tello #ForzaUdinese ???? - AnaDono_ : RT @Gazzetta_it: Inizia il secondo tempo Udinese-Benevento 0-1 - tahmincichapo : ?? Udinese Calcio - Benevento Calcio ?? KG olur ??1.50 oran ???? -