Snapchat non è morto (Di mercoledì 23 dicembre 2020) E già questa è una buona notizia per il social network che sembrava distrutto dalla concorrenza e invece ha avuto un 2020 niente male

cluddytay : un tizio mi ha iniziato a seguire su Snapchat. io non uso Snapchat - SlimshadyxI : c’è un tipo che non conosco che continua ad inviarmi foto su snapchat - romanogiorgia_ : Snapchat non lo voglio il tuo video ricordo del mio 2020 te lo puoi tenere no stress - mirrorsxdfnclss : io in 15 di vita ancora non ho capito come si utilizza snapchat - euge1bacherini : Ho aggiunto uno su snapchat non so se scrivergli ?? -

Leggi anche: Quanto resta a Snapchat Le riforme ci sono state soltanto in parte, ma nonostante questo il 2020 è stato per il social network uno degli anni migliori anni di sempre — non tanto per ...

Snapchat prepara un nuovo tema, tutto pronto per il Natale

Snapchat si aggiorna per le feste e decide di mettere in campo nuovi temi. Ma non è tutto, è pronta anche una sorpresa per i Bitmoji ...

