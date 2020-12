Signorini svela: “Prima del Gf voleva lasciare la fidanzata”, di chi si tratta? (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Alfonso Signorini svela un curioso retroscena su un concorrente del Grande Fratello Vip, ecco cosa avrebbe detto Andrea Zelletta durante il provino Alfonso Signorini (Foto dal web)Alfonso Signorini si è lasciato… Questo articolo è stato pubblicato per la Prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Alfonsoun curioso retroscena su un concorrente del Grande Fratello Vip, ecco cosa avrebbe detto Andrea Zelletta durante il provino Alfonso(Foto dal web)Alfonsosi è lasciato… Questo articolo è stato pubblicato per lavolta da Sara Fonte su BlogLive.it.

zazoomblog : Grande Fratello Vip Signorini svela alcune chicche sulla puntata di Capodanno: “Sarà un vero e proprio veglione” -… - tuttopuntotv : Alfonso Signorini svela come sarà la puntata di Capodanno del GF Vip 5 #gfvip #gfvip5 - LaMammaN1 : - zazoomblog : Alfonso Signorini svela: “Ecco come sarà la puntata di Capodanno” - #Alfonso #Signorini #svela: #“Ecco - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Signorini svela come sarà la puntata di Capodanno -