Sgarbi show alla Camera | “Il governo merita la forca” E sulla Raggi | “Non è una cameriera | ma…” video

Ora Vittorio Sgarbi chiede la forca per questo governo. Il critico d'arte e parlamentare è intervenuto in dichiarazione di voto sulla fiducia posta dal governo alla Camera sulla legge di Bilancio. E ha sparato ad alzo zero contro Conte e il suo esecutivo, come è ormai nel suo stile. Sgarbi chiede la forca per Conte e i ministri "Un'oscena esibizione di marchette – ha detto Sgarbi – dando danari agli amici. Il richiamo grottesco ai cittadini per legittimare un'azione sistematica di obbligo al non lavoro nel momento di massima produttività delle aziende turistiche italiane con la prima industria che è il turismo. La sistematica e consapevole violazione dell'articolo uno della Costituzione.

