Scuola, tavolo in Prefettura, si va verso orari scaglionati dal 7 gennaio. (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Differenziazione degli orari d'ingresso e di uscita nelle scuole secondarie superiori, implementazione dei servizi del trasporto pubblico locale, interventi in materia di smart working e orario di ... Leggi su gazzettadinapoli (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Differenziazione deglid'ingresso e di uscita nelle scuole secondarie superiori, implementazione dei servizi del trasporto pubblico locale, interventi in materia di smart working eo di ...

tvoggi : SCUOLA E TRASPORTI: TAVOLO IN PREFETTURA PER LA RIPRESA Tutti a scuola ma con orari diversi in provincia di Salerno… - Havlsey94 : RT @trashloger: Comunque il mio istinto di sopravvivenza durante un terremoto mi dice di scappare anche se c’ho 2 rampe di scale da fare e… - AvvenirediCal : Ripartenza, un tavolo tecnico su scuole e trasporti in Prefettura ?? Leggi i dettagli: - trashloger : Comunque il mio istinto di sopravvivenza durante un terremoto mi dice di scappare anche se c’ho 2 rampe di scale da… - TelemiaLaTv : Scuola: nel Reggino 66 corse bus in più per rientro studenti Tavolo coordinamento, stimato movimento 16.000 ragazzi -