Quattro novità invernali per un Natale di letture

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Pessimo inizio, forse un sinistro presagio, ma del resto le missioni dietro le linee nemiche hanno l’abitudine di andare male: gli elicotteri Black Dawn abbattuti a Mogadiscio, il tentato salvataggio degli ostaggi in Iran che segnò la fine della presidenza di Jimmy Carter, l’incidente dell’elicottero che mise in pericolo la missione per far fuori Bin Laden, la scoperta di cecchini da parte dei pastori afghani in Lone Survivor… Quando si combatte, tutto quel che può andare male andrà male, nel momento peggiore, persino ancora prima che lo scontro vero e proprio, in questo caso cinematografico, abbia inizio. L’analisi di un film, Dove osano le aquile, diventa il modo per Geoff Dyer, nel testo Fuga (traduzione di Katia Bagnoli; Il Saggiatore), di raccontare la propria vita e di sviluppare le sue personali concezioni sui meccanismi che attivano i ricordi della nostra giovinezza. Così tra ...