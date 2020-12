Piazza dei Cinquecento | al via concorso riqualificazione

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma – Il Gruppo FS Italiane – con le sue societa’ Grandi Stazioni Rail, FS Sistemi Urbani e Rete Ferroviaria Italiana – ha bandito insieme a Roma Capitale ildi progettazione per ladideidavanti alla stazione di Roma Termini. Il, finalizzato alla redazione del progetto di fattibilita’ tecnico-economica, si svolgera’ in due fasi e sara’ il primo passo per l’attuazione del programma diarchitettonica e funzionale dellae dell’intero ambito urbano afferente il nodo di Roma Termini con i seguenti obiettivi: valorizzare il rapporto tra la stazione e le emergenze di valore storico, monumentale e archeologico presenti nell’area, con particolare riferimento alle Mura Serviane, alle Terme di ...

matteosalvinimi : Qui Roma, piazza San Silvestro, al presidio a sostegno di Partite Iva e imprese dell’ospitalità e del settore dei m… - borghi_claudio : Approfitto di #MonumentiInUnaFoto per tirare fuori qualche foto dalla memoria del telefonino. La fontana dei fiumi… - RenzoCianchetti : RT @matteosalvinimi: Qui Roma, piazza San Silvestro, al presidio a sostegno di Partite Iva e imprese dell’ospitalità e del settore dei matr… - rosaroccaforte : RT @matteosalvinimi: Qui Roma, piazza San Silvestro, al presidio a sostegno di Partite Iva e imprese dell’ospitalità e del settore dei matr… - EmilioGargiulo : RT @saraosalvatore: Divertente la sceneggiata di Myrta Merlin adorante il ministro Gualtieri che tesseva le lodi dei milioniemiliardi che… -

Ultime Notizie dalla rete : Piazza dei

RomaDailyNews

Sabato ha anche messo a segno una doppietta da ex al Pescara Tra i tanti calciatori di proprietà nerazzurra in giro per l’Italia spicca in questo periodo il nome di Davide Bettella. Il centrale classe ...I volontari della Misericordia di Montaione provvedono alla distribuzione casa per casa, in divisa. Domenica scorsa al termine della benedizione, in piazza della Repubblica c'è stata l'inaugurazione d ...