Maradona | i risultati dell’autopsia | “Niente droga o alcol | ma tracce di psicofarmaci”

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Secondo l’agenzia di stampa Telam, in seguito alle ultime analisi effettuate sulla salma di Diego Armandonon sarebbero state riscontrate in sede di autopsiadio stupefacenti, ma evidenziati invece importanti resti di, per la precisione “venlafaxina, quetiapina, levetiracetam e naltrexone”, tutti degli aritmogeni capaci di provocare scompensi cardiaci. SportFace.