Lockdown Natale, al via domani zona rossa: 70 mila agenti, controlli a tappeto (Di mercoledì 23 dicembre 2020) . I controlli si terranno soprattutto in città e autostrade A partire da domani in tutta Italia scatterà il Lockdown di Natale, dal 24 dicembre al 6 gennaio. Si potrà uscire di casa solo con un'autocertificazione. 70 mila gli agenti schierati nell'operazione di L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Corriere : Domani scatta il lockdown di Natale: 70 mila agenti. Controlli a tappeto in città e sul... - matteosalvinimi : Matteo Bassetti: 'Parlare oggi di un lockdown totale o di una zona rossa per tutto il Paese stride molto. Passare i… - Corriere : ?? L'Italia passerà il Natale in lockdown. La decisione ufficiale è attesa per oggi. Se la linea sarà confermata, il… - viperandoo : @gothiclolly99 no anche peggio, sua nonna è venuta a mancare durante il lockdown per via del covid ed è il primo natale senza di lei - PoliteKosmo : RT @valy_s: #Berlinguer: “gli altri paesi sono andati verso #lockdown di #Natale molto più duri di quelli in #Italia” FALSO. #cartabianca -