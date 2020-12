Lazio, Proto in scadenza: può tornare all’Anderlecht (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Silvio Proto potrebbe lasciare la Lazio a gennaio in virtù della scadenza di contratto: sull’estremo difensore biancoceleste c’è l’Anderlecht Silvio Proto potrebbe lasciare la Lazio durante il calciomercato invernale, poiché ai margini del progetto tecnico di Simone Inzaghi e in scadenza di contratto a giugno 2021. Secondo quanto riportato da La Dernière Heure, l’Anderlecht sogna il ritorno dell’esperto portiere belga. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Silviopotrebbe lasciare laa gennaio in virtù delladi contratto: sull’estremo difensore biancoceleste c’è l’Anderlecht Silviopotrebbe lasciare ladurante il calciomercato invernale, poiché ai margini del progetto tecnico di Simone Inzaghi e indi contratto a giugno 2021. Secondo quanto riportato da La Dernière Heure, l’Anderlecht sogna il ritorno dell’esperto portiere belga. Leggi su Calcionews24.com

