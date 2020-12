Inter, Conte con il 3-4-3 contro il Verona (Di mercoledì 23 dicembre 2020) E se fosse arrivato il momento degli effetti speciali? Altro che piano B, Antonio Conte sta seriamente pensando al piano C, o se preferite S come 'sorpresa'. Per l'ultima del 2020 il tecnico dell'... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 23 dicembre 2020) E se fosse arrivato il momento degli effetti speciali? Altro che piano B, Antoniosta seriamente pensando al piano C, o se preferite S come 'sorpresa'. Per l'ultima del 2020 il tecnico dell'...

Inter : Ultimo match del 2020: in diretta la conferenza di Conte #VeronaInter - Inter : ?? | FORMAZIONE #InterSpezia, ecco gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte! #FORZAINTER ???? - Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte per #InterNapoli! ?? #FORZAINTER ???? - sportli26181512 : Conte ha un piano C e valuta il 3-4-3 contro il Verona. C'è Perisic con Lukaku e Lautaro: Conte ha un piano C e val… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Il nuovo mercato e l'occhio al bilancio: #Conte vuole vedere le carte scudetto, l'#Inter frena -