Il ladro che ruba i manoscritti dei libri ma non li diffonde

Uno degli ultimi a essere stati colpiti è lo scrittore americano James Hannaham. All'inizio di novembre riceve una mail dal signor George, in cui gli viene chiesto di inviare la versione più recente del suo romanzo. L'indirizzo usato è insolito: è l'account collegato al suo sito personale, ma lui non ci fa caso più di tanto: dal momento che il suo editor si chiama Ben George, Hannaham non ha nessun sospetto. Apre il suo account di posta e manda le bozze al solito indirizzo mail. Nel giro di qualche minuto Ben George lo chiama: «Non ero io». Non è la prima volta e, c'è da scommettere, non sarà nemmeno l'ultima. Da tre anni, attraverso tecniche elementari di phishing, vengono rubati manoscritti sia da autori famosi che da esordienti. In Svezia, in Italia, in Israele e a Taiwan. Poi è esploso anche in America, dove è toccato a Margaret Atwood, a Ian ...

SARONNO – Fiamme in via Roma nel centro di Saronno: è successo ieri sera, sono accorsi gli agenti della polizia locale ed i vigili del fuoco. Raid contro le auto posteggiate alla periferia ...

Si veste da Babbo Natale per fare una sorpresa all'amata: scambiato per un ladro

È stato un 2020 difficile caro Babbo Natale, iniziato in sordina come tutti gli anni passati, tra lamenti per i botti di capodanno e le solite ovvietà che tanto ci piacciono. Il peggio sembrava ...

SARONNO – Fiamme in via Roma nel centro di Saronno: è successo ieri sera, sono accorsi gli agenti della polizia locale ed i vigili del fuoco. Raid contro le auto posteggiate alla periferia ...