Il giallo Ansaldi: spunta una nuova ipotesi sulla morte del ginecologo beneventano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Ad uccidere Ansaldi è stato Ansaldi“. Così la Repubblica, nella sua edizione milanese, apre l’edizione odierna. Una ipotesi, quella del suicidio, cresciuta nelle ultime ore, man mano che ha cominciato a perdere peso, per pm e carabinieri, la pista dell’omicidio per rapina. “È così, lavorando per sottrazione, che agli occhi degli investigatori è comparso uno scenario dapprima inverosimile. Poi probabile. Ormai il principale, se non l’unico: che l’assassino di Stefano Ansaldi sia lo stesso Stefano Ansaldi” – scrive Massimo Pisa. Un’ipotesi investigativa – si legge sempre da La Repubblica Milano – che i carabinieri della seconda sezione del Nucleo investigativo — guidati dai tenenti colonnelli Antonio Coppola e Pantaleo Cataldo e coordinati dal pm Adriano ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Ad uccidereè stato“. Così la Repubblica, nella sua edizione milanese, apre l’edizione odierna. Una, quella del suicidio, cresciuta nelle ultime ore, man mano che ha cominciato a perdere peso, per pm e carabinieri, la pista dell’omicidio per rapina. “È così, lavorando per sottrazione, che agli occhi degli investigatori è comparso uno scenario dapprima inverosimile. Poi probabile. Ormai il principale, se non l’unico: che l’assassino di Stefanosia lo stesso Stefano” – scrive Massimo Pisa. Un’investigativa – si legge sempre da La Repubblica Milano – che i carabinieri della seconda sezione del Nucleo investigativo — guidati dai tenenti colonnelli Antonio Coppola e Pantaleo Cataldo e coordinati dal pm Adriano ...

