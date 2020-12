I Simpson | il canale interamente dedicato arriva oggi su Fox

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Per le Feste, Fox regala ilFox Ialla famiglia gialla più amata di sempre: daal 9 gennaio una selezione dei migliori episodi! In occasione delle festività natalizie, Fox lascia il telecomando nella mano di Homer e dedica unintero ai. Fox Iandrà in onda su Fox+1 (Sky, 113) dal 23 dicembre al 9 gennaio, tutti i giorni, 24 ore su 24. Una maratona no stop che ripercorrerà i migliori momenti della famiglia più amata d'America. Fox+1 (Sky, 113) si trasformerà in un maxi dono natalizio che conterrà oltre 250 episodi delle storiche stagioni de I. Sono passati più di 30 anni da quando, il 17 dicembre 1989, Idebuttarono per la prima volta nel ...