Genoa Lazio streaming e diretta tv: dove vederla

Domenica 3 gennaio 2020 alle ore 15 Genoa e Lazio scendono in campo allo stadio Marassi di Genova, partita valida per la 15esima giornata della Serie A 2020-2021 che – vista l'emergenza Covid-19 (Coronavirus) – si giocherà a porte chiuse, quindi senza spettatori. dove sarà possibile vedere Genoa Lazio in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita del massimo campionato italiano nel dettaglio:

In tv

La partita di Serie A tra Genoa e Lazio sarà visibile in diretta tv esclusiva via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti.

