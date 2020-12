Esplosione in casa a Perugia, trovato morto un uomo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) AGI - Un uomo è stato trovato senza vita dai Vigili del fuoco di Perugia a seguito di un'Esplosione in una casa a San Fortunato, zona Cibottola. L'allerta era scattata per una presunta fuga di gas ma, mentre la squadra del 118 si stava dirigendo verso l'abitazione, è arrivata la segnalazione dell'Esplosione. I vigili del fuoco hanno trovato l'uomo tra le macerie. Leggi su agi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) AGI - Unè statosenza vita dai Vigili del fuoco dia seguito di un'in unaa San Fortunato, zona Cibottola. L'allerta era scattata per una presunta fuga di gas ma, mentre la squadra del 118 si stava dirigendo verso l'abitazione, è arrivata la segnalazione dell'. I vigili del fuoco hannol'tra le macerie.

sulsitodisimone : Esplosione in casa a Perugia, trovato morto un uomo - mattinodinapoli : Perugia, esplosione in una casa: c'è un morto. Vigili del fuoco al lavoro tra le macerie - Intersos : ??#Beirut l'esplosione nel porto ha distrutto parte della sua casa lasciando lei, i suoi sette figli e sei nipoti in… - DaddariosWho : Madonna ma c'è appena stato un botto allucinante sotto casa sembrava tipo un terremoto o un'esplosione (non era nes… - NewSicilia : Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco #Newsicilia -