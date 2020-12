Covid, i primi test ultrarapidi saranno utilizzati a Genova (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha detto, tramite alcune dichiarazioni riportate da Genova Today: 'Questo strumento ci consentirà di migliorare la nostra capacità di tracciamento ... Leggi su notizie (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha detto, tramite alcune dichiarazioni riportate daToday: 'Questo strumento ci consentirà di migliorare la nostra capacità di tracciamento ...

RaiNews : In questa terra di scienza e pace si registra per la prima volta il coronavirus Covid-19. In Antartico i primi 36 c… - Corriere : L’annuncio di Galli: «Il 27 dicembre sarò uno dei primi a fare il vaccino» - SkyTG24 : Massimo Galli, infettivologo e direttore del Dipartimento Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, sarà tr… - TgrVeneto : Già individuati i primi a sottoporsi alla vaccinazione: operatori sanitari e ospiti delle Rsa. Prime dosi domenica… - AnsaVeneto : Covid:Veneto,27/12 somministrati primi 875 vaccini in Veneto. 875 dosi che saranno distribuite nelle varie Uls #ANSA -