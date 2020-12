Corsa ai regali e alla spesa: a Udine lunghe code davanti ai supermercati (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Quando mancano poche ore alla serrata di Natale, con l’Italia che diventerà unica grande zona rossa, la gente sta affollando i supermercati di Udine, ma anche i negozi del centro, per fare la spesa e accaparrarsi l’ultimo regalo. Mercoledì mattina, 23 dicembre, un po’ come accadeva nei mesi del lockdown, all’esterno dei punti vendita delle grandi catene si sono formate lunghe code di persone in attesa (video a cura di Alessandro Cesare). Leggi su udine20 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Quando mancano poche oreserrata di Natale, con l’Italia che diventerà unica grande zona rossa, la gente sta affollando idi, ma anche i negozi del centro, per fare lae accaparrarsi l’ultimo regalo. Mercoledì mattina, 23 dicembre, un po’ come accadeva nei mesi del lockdown, all’esterno dei punti vendita delle grandi catene si sono formatedi persone in attesa (video a cura di Alessandro Cesare).

L'antivigilia di Natale, nel 2020 si è trasformata nella vigilia. Domani 24 dicembre infatti, in base al decreto antiCovid per le festività, scatta ovunque la zona rossa: vietati tutti gli spostamenti ...

Cappelli da Babbo Natale per i tigrotti siberiani, frutta per scimpanzè e suricati. Il Natale degli animali al Parco

Mai dono di Natale è stato più gradito dai tre tigrotti siberiani, che nel giorno dell’antivigilia hanno scartato dei pacchi regalo pieni di feci di erbivori ... tra i suricati regna la baraonda come ...

