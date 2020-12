Conte si è scavato la fossa da solo Travaglio a sorpresa | perché può venire giù tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il 2021 sarà l'anno di Giuseppe? Lilli Gruber lo chiede a Marco, ospite di Otto e mezzo a La7. E il direttore del Fatto quotidiano, in parte, sorprende: "Lui è molto popolarenon ha un partito, però è anche la sua debolezzacrea nei partiti un effetto rosicamento, che esplode anche in forme infantili come i sabotaggi di Italia Viva.ha fatto una gran cosa andando a vincere la trattativa europea e portando a casa i 209 miliardi del Recovery Fund, mamporaneamente si èlaha scatenato gli appetiti per quella somma e ora rischia, mano a mano che ci avviciniamo alla prima tranche. Certamente se lo buttano giù è una cosa che la gente non capisce e moltiplicherebbero la sua ...