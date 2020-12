Con Giletti non parlo, ma da Porro racconto tutto (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nei talk show non ci sono soltanto i soliti noti che fanno parte della girandola degli ospiti, i virologi, il viceministro Sileri e i soliti argomenti che passano in rassegna da una scaletta all'altra. Leggi su leggo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nei talk show non ci sono soltanto i soliti noti che fanno parte della girandola degli ospiti, i virologi, il viceministro Sileri e i soliti argomenti che passano in rassegna da una scaletta all'altra.

Pinucci63757977 : Liberarsi di Spirlì per prendere Sgarbi è come scambiare Porro con Giletti. - BzBroono : @ricpuglisi Saturato ogni spazio media con la Compagnia di Giro dei 20 giornalisti-star a contratto, è del tutto co… - leggoit : Con Giletti non parlo, ma da Porro racconto tutto #IlRiitornodelCastoro - MassimoEdi : RT @LiveSpinoza: Giletti parla con il Vesuvio che erutta Coronavirus sullo sfondo. Deve essere partito per errore lo screensaver di Salvini… - convivioblog : Sto vedendo #NonelArena di lunedì scorso. Mi viene da solidarizzare con #Guerra. #Giletti è insopportabile. Impossi… -