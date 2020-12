Bordoni | necessari provvedimenti per partite Iva e ristoratori

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma – “Servonoad ampio raggio per i lavoratori autonomi con una serie di interventi utili a ridurre le imposte, unica via per ridare ossigeno all’impresa e al lavoro.” “Ringrazio il leader della Lega Matteo Salvini e tutti i colleghi in Parlamento impegnati in queste ore per chiedere sostegni economici immediati ed adeguati al fine di assicurare garanzie a chi non e’ sufficientemente tutelato dai vari ristori del Governo Conte”. Cosi’ il consigliere capitolino della Lega Davidein sostegno alla manifestazione deie delleiva in piazza San Silvestro a Roma. “Non si puo’ chiedere di rispettare le regole del decreto Natale senza tutelare i settori della ristorazione, alberghiero, turismo e gli autonomi finora abbandonati. Chi ha subito perdite ha bisogno subito di soldi. Non ...