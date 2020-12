Appello delle deputate a Conte: “Più fondi per la parità di genere” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Le deputate hanno scritto una lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, chiedendo più fondi per la parità di genere. Riportiamo di seguito il testo integrale della lettera. “Alla c. a. del Presidente del Consiglio dei Ministri Avv. Giuseppe Conte -Palazzo Chigi, Roma Gentile Presidente, in rappresentanza dell’Intergruppo della Camera per le Donne, i Diritti e le Pari opportunità (di cui fanno parte 73 deputate di diversi gruppi parlamentari), nato per porre le questioni di genere al centro del dibattito politico-legislativo e per lavorare insieme su provvedimenti ed emendamenti a sostegno delle donne italiane, sottoponiamo alla Sua attenzione una questione di primaria importanza. Lo scorso 17 settembre, la ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Lehanno scritto una lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe, chiedendo piùper ladi. Riportiamo di seguito il testo integrale della lettera. “Alla c. a. del Presidente del Consiglio dei Ministri Avv. Giuseppe-Palazzo Chigi, Roma Gentile Presidente, in rappresentanza dell’Intergruppo della Camera per le Donne, i Diritti e le Pari opportunità (di cui fanno parte 73di diversi gruppi parlamentari), nato per porre le questioni dial centro del dibattito politico-legislativo e per lavorare insieme su provvedimenti ed emendamenti a sostegnodonne italiane, sottoponiamo alla Sua attenzione una questione di primaria importanza. Lo scorso 17 settembre, la ...

Le deputate hanno scritto una lettera al presidente Conte in merito al Recovery Fund e ai fondi per le pari opportunità ...

