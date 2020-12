Volvo - A marzo debutterà il secondo modello elettrico

Leggi su quattroruote

(Di martedì 22 dicembre 2020) Una secondaelettricail prossimoper andare ad affiancare la XC40 Recharge già a listino: ad annunciarlo, in un'intervista ad Automotive News, è stato l'amministratore delegato della Casa svedese, Hakan Samuelsson. In occasione della presentazione della vettura, ha aggiunto l'ad, verranno anche rivelati ulteriori dettagli sulla strategia di elettrificazione del marchio scandinavo, intenzionato a introdurre una emissioni zero all'anno fino al 2025.L'elettrica potrebbe essere la Serie 40 berlina. Sulla identità dell'auto ancora sappiamo poco e l'unico punto fermo è la presenza della piattaforma modulare Cma, utilizzata anche dalla cugina Polestar 2. Basandoci sulle concept che laaveva mostrato nel 2016, appare quindi probabile che la seconda elettrica possa avere le ...