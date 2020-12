Tegola su TikTok Il Garante della privacy apre un procedimento

Leggi su formiche

(Di martedì 22 dicembre 2020) A gennaio il Copasir, reduce dal rapporto sul 5G e le aziende cinesi, lanciava il suo allarme su, seguito a stretto giro dal, che a marzo avviava un’istruttoria. A distanza di poco meno di un anno l’Autorità per la protezione dei dati personali ha contestato alcune violazioni al social utilizzato soprattutto da giovanissimi che consente di creare, condividere e commentare brevi video e di proprietàcinese ByteDance: “scarsa attenzione alla tutela dei minori, divieto di iscrizione ai più piccoli facilmente aggirabile, poca trasparenza e chiarezza nelle informazioni rese agli utenti, impostazioni predefinite non rispettose”, si legge nel comunicato. La società avrà 30 giorni per inviare memorie difensive e chiedere ...