Serie A, un derby per la vetta: esame Verona per l’Inter, big match Milan Lazio (Di martedì 22 dicembre 2020) La 14ª giornata porta in dote un altro turno infrasettimanale, con il prossimo che sarà interamente tinteggiato di rosso con il Natale alle porte.La prima di questa due giorni di Serie A vedrà di scena i campioni in carica della Juventus, reduci dal netto 4-0 del Tardini che ha dato forza e consapevolezza ai bianconeri, come testimoniano i valori stabili di IET (+4%), K-Solution (+5%) e K-Pass +3% confermati contro il Parma. L’ultima uscita di campionato ha messo in evidenza numeri di una squadra dominante, che possono surclassare la prossima avversaria: quasi 30 occasioni di 1 contro 1 create a partita (contro le 15 dei Viola), 15 concluse con successo (vs 3), 30 passaggi ad alto coefficiente di difficoltà tentati (vs 19) di cui 13 completati (vs 8). Tutto ciò lascia intendere che la Fiorentina non avrà vita facile, nonostante il lavoro di Prandelli cominci a dare i ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 dicembre 2020) La 14ª giornata porta in dote un altro turno infrasettimanale, con il prossimo che sarà interamente tinteggiato di rosso con il Natale alle porte.La prima di questa due giorni diA vedrà di scena i campioni in carica della Juventus, reduci dal netto 4-0 del Tardini che ha dato forza e consapevolezza ai bianconeri, come testimoniano i valori stabili di IET (+4%), K-Solution (+5%) e K-Pass +3% confermati contro il Parma. L’ultima uscita di campionato ha messo in evidenza numeri di una squadra dominante, che possono surclassare la prossima avversaria: quasi 30 occasioni di 1 contro 1 create a partita (contro le 15 dei Viola), 15 concluse con successo (vs 3), 30 passaggi ad alto coefficiente di difficoltà tentati (vs 19) di cui 13 completati (vs 8). Tutto ciò lascia intendere che la Fiorentina non avrà vita facile, nonostante il lavoro di Prandelli cominci a dare i ...

Spezia – Genoa | Diretta streaming | Match Live | Dove vedere la partita

Spezia-Genoa si gioca mercoledì 23 dicembre allo stadio Alberto Picco di La Spezia | Primo confronto in Serie A tra le formazioni liguri ...

