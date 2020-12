Salah, parla un ex compagno di Nazionale: “Non è più felice a Liverpool” (Di martedì 22 dicembre 2020) Mohamed Salah non sarebbe più felice a Liverpool. A rivelarlo è Mohamed Aboutreika, ex compagno di Salah in Nazionale e considerato da molti uno dei giocatori più forti e significativi del calcio egiziano. Aboutreika ha parlato a Bein Sports, queste le sue parole: “Ho chiamato Salah e gli ho chiesto della situazione al Liverpool, lui è arrabbiato, anche se questo non avrà mai ripercussioni sul suo rendimento in campo. So che Salah non è più felice a Liverpool, mi ha anche spiegato perché, ma è un segreto e non posso parlarne in pubblico. Uno dei motivi comunque è che non gli è stata data la fascia da capitano nella partita contro il Midtjylland“. Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 22 dicembre 2020) Mohamednon sarebbe più. A rivelarlo è Mohamed Aboutreika, exdiine considerato da molti uno dei giocatori più forti e significativi del calcio egiziano. Aboutreika hato a Bein Sports, queste le sue parole: “Ho chiamatoe gli ho chiesto della situazione al, lui è arrabbiato, anche se questo non avrà mai ripercussioni sul suo rendimento in campo. So chenon è più, mi ha anche spiegato perché, ma è un segreto e non possorne in pubblico. Uno dei motivi comunque è che non gli è stata data la fascia da capitano nella partita contro il Midtjylland“. Foto: Twitter ...

cpetacci : RT @Gianmar26145917: #Salah ci fa sapere che l'omicidio di #StefanoAnsaldi è 'un fatto grave' e 'chiederà al prefetto di rafforzare la pres… - razorblack66 : RT @Gianmar26145917: #Salah ci fa sapere che l'omicidio di #StefanoAnsaldi è 'un fatto grave' e 'chiederà al prefetto di rafforzare la pres… - romanewseu : #Salah, parla un ex compagno: 'A #Liverpool non è felice, credo che sarà ceduto' #ASRoma #RomanewsEU #calciomercato… - Angelo27414084 : RT @Gianmar26145917: #Salah ci fa sapere che l'omicidio di #StefanoAnsaldi è 'un fatto grave' e 'chiederà al prefetto di rafforzare la pres… - sportli26181512 : Salah, parla Aboutrika: 'al Liverpool non è felice': Continuano a tenere banco le voci sul futuro di Salah, dopo...… -

Ultime Notizie dalla rete : Salah parla Salah, parla un ex compagno di Nazionale: “Non è più felice a Liverpool” alfredopedulla.com Salah, parla un ex compagno: “A Liverpool non è felice, credo che sarà ceduto”

SALAH CALCIOMERCATO LIVERPOOL – “E’ arrabbiato anche se questo non avrà mai ripercussioni sul suo rendimento in campo. So che Salah non è più felice a Liverpool, mi ha anche spiegato perché, ma è un s ...

Salah strizza l'occhio alla Liga: "Real Madrid o Barcellona? Chissà cosa succederà in futuro..."

Il fuoriclasse del Liverpool potrebbe tentare una nuova avventura dopo l'esperienza in Serie A ed in Premier League.

SALAH CALCIOMERCATO LIVERPOOL – “E’ arrabbiato anche se questo non avrà mai ripercussioni sul suo rendimento in campo. So che Salah non è più felice a Liverpool, mi ha anche spiegato perché, ma è un s ...Il fuoriclasse del Liverpool potrebbe tentare una nuova avventura dopo l'esperienza in Serie A ed in Premier League.