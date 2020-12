RTL102.5 e Lux Vide/ Accordo storico tra colossi con l'aiuto di Can Yaman (Di martedì 22 dicembre 2020) RTL102.5 e Lux Vide, firmato Accordo storico tra colossi con l'aiuto di Can Yaman e Luca Argentero, in cosa consiste questa novità? Leggi su ilsussidiario (Di martedì 22 dicembre 2020).5 e Lux, firmatotracon l'di Cane Luca Argentero, in cosa consiste questa novità?

Affaritaliani : Can Yaman in diretta, accordo Rtl102.5-Lux Vide - AzzurraBertell1 : @Santina80868490 @SilvaMilani2 Non so. Come ti go detto la speaker parlava di un annuncio fatto da Can Yaman, Luca… -