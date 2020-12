Roma, ora è ufficiale: dopo Maximo Primark aprirà un nuovo punto vendita nella Capitale (Di martedì 22 dicembre 2020) Primark a Roma è stato senza dubbio l’evento che ha rivoluzionato le abitudini d’acquisto dei consumatori. Sin dal giorno dell’apertura – nonostante la pandemia – il negozio ha attirato migliaia di visitatori e ancora oggi, a distanza di quasi un mese dall’inaugurazione, Primark è di gran lunga il brand più gettonato. Leggi anche: Maximo, lunghe file e assembramenti al centro commerciale per il Cyber Monday Per far fronte all’enorme mole di persone che ogni giorno si recano al Centro Commerciale per visitarlo è stato predisposto un lunghissimo serpentone che si snoda per gran parte di Maximo con tempi di percorrenza (non stiamo esagerando) che possono superare i 20 minuti e solo per riuscire a entrare. Leggi anche: Chilometri di coda e auto incolonnate per…andare al centro commerciale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 dicembre 2020)è stato senza dubbio l’evento che ha rivoluzionato le abitudini d’acquisto dei consumatori. Sin dal giorno dell’apertura – nonostante la pandemia – il negozio ha attirato migliaia di visitatori e ancora oggi, a distanza di quasi un mese dall’inaugurazione,è di gran lunga il brand più gettonato. Leggi anche:, lunghe file e assembramenti al centro commerciale per il Cyber Monday Per far fronte all’enorme mole di persone che ogni giorno si recano al Centro Commerciale per visitarlo è stato predisposto un lunghissimo serpentone che si snoda per gran parte dicon tempi di percorrenza (non stiamo esagerando) che possono superare i 20 minuti e solo per riuscire a entrare. Leggi anche: Chilometri di coda e auto incolonnate per…andare al centro commerciale ...

DadoneFabiana : L'assoluzione di @virginiaraggi è una notizia tanto bella quanto scontata per chi ha sempre creduto nella bontà del… - CarloCalenda : Brutta Roma a quest’ora eh! - fattoquotidiano : Tiziano Renzi non sarà archiviato come volevano i pm di Roma nel 2018 [di Marco Lillo] - CorriereCitta : Roma, ora è ufficiale: dopo Maximo Primark aprirà un nuovo punto vendita nella Capitale - datadrivenops : @signori_massimo @barbarab1974 @ItalianoeRomano Ora in via delle botteghe oscure c’è la lega -