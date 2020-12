Risultati Serie A | classifica Diretta gol live | Juventus sotto di un gol e un uomo!

SkySport : Roma, zero vittorie contro le prime 10 della classifica di Serie A - SerieA : Termina qui un’intensa 13ª giornata di #SerieATIM: ecco tutti i risultati! ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie… - SerieA : Si conclude la 12ª giornata di #SerieATIM: ecco i risultati finali! ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per… - calciodangolo_ : ???? I risultati della 14^ giornata di #SerieA, la classifica aggiornata e i cinque migliori capocannonieri del campi… - Angolo_Atalanta : ???? I risultati della 14^ giornata di #SerieA, la classifica aggiornata e i cinque migliori capocannonieri del campi… -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati Serie

La cronaca e il tabellino di Cittadella-Frosinone 1-0, gara valida per la 14/a giornata di Serie B disputata martedì 22 dicembre 2020.Risultati Serie B: In attesa del posticipo Empoli-Reggiana, ecco i risultati della 14ª giornata. Solo pareggio per Reggina e Cosenza, che rimangono nei bassi fondi della graduatoria. Nella parte alta ...