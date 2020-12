Riapertura scuole, il tema trasporti in consiglio: 'Dal 7 gennaio 16 mezzi in più, monitoraggio sarà costante' (Di martedì 22 dicembre 2020) Nel pomeriggio di martedì è andato in scena in modalita video-conferenza l'ultimo consiglio comunale a Cesena in questo 2020. L'assise è stata introdotta dall'interpellanza del consigliere Claudio ... Leggi su cesenatoday (Di martedì 22 dicembre 2020) Nel pomeriggio di martedì è andato in scena in modalita video-conferenza l'ultimocomunale a Cesena in questo 2020. L'assise è stata introdotta dall'interpellanza del consigliere Claudio ...

antennasud_13 : Brindisi | Prefettura vota documento operativo per riapertura scuole - infoitsalute : Variante Gb, Palù (Aifa): 'nessuna prova che sia più letale. No a riapertura scuole il 7 gennaio' - effe_news : Covid: Riccardi, ok impiego Protezione civile Fvg per riapertura scuole - SadwxFranco : @Agenzia_Ansa @AzzolinaLucia #zzolina è #conte prendessero esempio dal ricercatore turco che, con il suo lavoro in… - infoitinterno : Riapertura delle scuole, De Luca frena sul 7 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Riapertura scuole, Milano cambia i suoi orari per permettere il rientro in classe a gennaio Tecnica della Scuola La mortalità della pandemia in Italia

Il tasso di mortalità non è lo stesso tra le Regioni. È quanto emerge dall’analisi dell’Università Cattolica. Il numero più alto di vittime in Lombardia e Piemonte. La Regione con la mortalità più bas ...

Juve-Napoli: Collegio garanzia accoglie ricorso contro 0-3

"Se questo fosse vero - ragiona l'esperto - sarebbe un dato da tener presente in vista della riapertura delle scuole. Ma al momento è soltanto un'ipotesi sulla quale stanno lavorando Oltremanica".

Il tasso di mortalità non è lo stesso tra le Regioni. È quanto emerge dall’analisi dell’Università Cattolica. Il numero più alto di vittime in Lombardia e Piemonte. La Regione con la mortalità più bas ..."Se questo fosse vero - ragiona l'esperto - sarebbe un dato da tener presente in vista della riapertura delle scuole. Ma al momento è soltanto un'ipotesi sulla quale stanno lavorando Oltremanica".