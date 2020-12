Questa foto di una folla in strada non è stata scattata a Parigi durante la pandemia di Covid-19 (Di martedì 22 dicembre 2020) Il 18 dicembre su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra una folla lungo una strada. L’immagine è accompagnata da questo testo in cui si sostiene che si tratterebbe di una scena verificatasi a Parigi il 18 dicembre 2020. Questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. L’immagine oggetto della nostra verifica non mostra una scena verificatesi a Parigi a dicembre 2020 durante la pandemia di Covid-19. La foto è stata in realtà scattata il 15 luglio 2018, durante le celebrazioni a Parigi dopo la vittoria della nazionale di calcio francese ai mondiali di Russia, come si può verificare qui. L'articolo <i class="icon custom ... Leggi su facta.news (Di martedì 22 dicembre 2020) Il 18 dicembre su Facebook èpubblicata unache mostra unalungo una. L’immagine è accompagnata da questo testo in cui si sostiene che si tratterebbe di una scena verificatasi ail 18 dicembre 2020. Questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. L’immagine oggetto della nostra verifica non mostra una scena verificatesi aa dicembre 2020ladi-19. Lain realtàil 15 luglio 2018,le celebrazioni adopo la vittoria della nazionale di calcio francese ai mondiali di Russia, come si può verificare qui. L'articolo

