Prove di distensione tra Conte e Italia Viva. Bellanova: «La task force non c'è più»

«Finalmente Conte ha preso atto che le proposte di Italia Viva sono assolutamente positive e la task force nel testo» del Recovery Plan che «ci è stato mandato ieri sera non c'è più». Così la capodelegazione di Italia Viva, Teresa Bellanova, che dopo il vertice con il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi parla di «un passo avanti». L'incontro è durato circa due ore e sembra avere riavvicinato le parti, dopo le tensioni delle ultime settimane tra il premier e Matteo Renzi: «Finalmente si comincia a discutere nel merito», ha detto Bellanova. «Ci siamo riservati di presentare un documento. Abbiamo chiesto perché ci sono solo 9 miliardi sulla sanità e perché non si possono utilizzare i 37 miliardi del Mes».

