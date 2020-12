Milano: Sala, 'per sicurezza più forze sul territorio e più controllo' (Di martedì 22 dicembre 2020) Milano, 22 dic. (Adnkronos) - "Non basta citare, come sta facendo in questo momento la destra, il tema della sicurezza. Il problema è dare soluzioni. Non c'è nessuna bacchetta magica. Bisogna andare avanti, più persone sul territorio, più telecamere e più controllo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un'intervista alla Tgr della Lombardia, parlando del tema della sicurezza. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020), 22 dic. (Adnkronos) - "Non basta citare, come sta facendo in questo momento la destra, il tema della. Il problema è dare soluzioni. Non c'è nessuna bacchetta magica. Bisogna andare avanti, più persone sul, più telecamere e più". Lo ha detto il sindaco di, Giuseppe, in un'intervista alla Tgr della Lombardia, parlando del tema della

