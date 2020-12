Mepak | parole dal mondo | il piacere delle piccole cose

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 22 dicembre 2020): nel nuovo appuntamento della rubricadal, un termine serbo che sottolinea l’importanzaper giungere alla felicità., la ricerca della felicità nei piccoli piaceri Un termine serbo che, più che per la sua etimologia, si è diffuso per il concetto riflette: la felicità che può essere riscontrata inche, in apparenza, risultano minori.– o Merak – in lingua serba, infatti, significa letteralmente ”il”. Secondo la filosofia insita nel termine, non bisogna andare alla ricerca della felicità nella magnificenza, l’opulenza o nei grandi avvenimenti. Merak – Photo Credits: twitter.com ...