Max e Jorge, belli al sole "Noi, amici per sempre" (Di martedì 22 dicembre 2020) amici da sempre. amici in... pensione, si potrebbe azzardare a sottolineare adesso che Lorenzo sembra davvero aver chiuso con le corse. Con la MotoGp. Così Max e Jorge hanno deciso di prendersi una ... Leggi su quotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020)dain... pensione, si potrebbe azzardare a sottolineare adesso che Lorenzo sembra davvero aver chiuso con le corse. Con la MotoGp. Così Max ehanno deciso di prendersi una ...

gponedotcom : Amici in vacanza: Jorge Lorenzo and Max Biaggi: viviamo la vita al massimo: Undici titoli mondiali fra 250, MotoGP… - Moto_it : Insieme hanno messo in fila undici titoli mondiali e ora si godono la vita dopo aver appeso il casco al chiodo. O s… -

Ultime Notizie dalla rete : Max Jorge Jorge Lorenzo e Max Biaggi: relax e lusso a Dubai Moto.it Max e Jorge, belli al sole "Noi, amici per sempre"

Amici da sempre. Amici in... pensione, si potrebbe azzardare a sottolineare adesso che Lorenzo sembra davvero aver chiuso con le corse. Con la MotoGp. Così Max e Jorge hanno deciso di prendersi una va ...

Lorenzo e Biaggi: "dopo vent’anni di sacrifici, finalmente liberi”. Ma Castiglioni gli fa notare un dettaglio

Max Biaggi è stato invitato a Dubai da Jorge Lorenzo per passare una settimana assieme. “Dopo vent’anni di sacrifici finalmente possiamo vivere liberi”. A rispondergli c’è anche Giovanni Castiglioni, ...

Amici da sempre. Amici in... pensione, si potrebbe azzardare a sottolineare adesso che Lorenzo sembra davvero aver chiuso con le corse. Con la MotoGp. Così Max e Jorge hanno deciso di prendersi una va ...Max Biaggi è stato invitato a Dubai da Jorge Lorenzo per passare una settimana assieme. “Dopo vent’anni di sacrifici finalmente possiamo vivere liberi”. A rispondergli c’è anche Giovanni Castiglioni, ...