La crisi di governo si allontana e il Pd detta il timing sul Recovery Plan

Leggi su agi

(Di martedì 22 dicembre 2020) AGI - Se laè scongiurata, il barometro delcontinua a segnare tempesta. Alla soddisfazione di Italia Viva per le aperture ottenute dal premier Giuseppe Conte sulFund fa da contraltare un certo malumore fra le altre forze di maggioranza per le intemerate dei renziani, accusati di aver evocato unain piena pandemia e per di più su questioni facilmente risolvibili. Veti e ultimatum derubricati dal ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie, Francesco Boccia, alla sezione "stanche liturgie" da Prima Repubblica che "non interessano a nessuno". Di più: per Boccia, chi parla didurante questa pandemia "non sta bene". Oltre tutto, aggiunge, i temi posti da Italia Viva erano ben presenti all'interno dell'esecutivo che non aveva chiuso alcun testo: "Quelle linee ...