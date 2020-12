Juve, lo 0-3 con la Fiorentina è la sconfitta più pesante di sempre in Serie A all’Allianz Stadium (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il tonfo clamoroso della Juventus contro la Fiorentina di Prandelli (0-3) è la sconfitta più pesante in Serie A da quando i bianconeri giocano all’Allianz Stadium. 1 – Per la prima volta la #Juventus ha perso un incontro di Serie A con una differenza di tre reti all’Allianz Stadium. Blackout.#JuveFiorentina #SerieA — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 22, 2020 Foto: Instagram ufficiale Cristiano Ronaldo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il tonfo clamoroso dellantus contro ladi Prandelli (0-3) è lapiùinA da quando i bianconeri giocano. 1 – Per la prima volta la #ntus ha perso un incontro diA con una differenza di tre reti. Blackout.#A — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 22, 2020 Foto: Instagram ufficiale Cristiano Ronaldo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

