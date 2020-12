Jasmine Carrisi, “sgarbo” a Mara Venier: spunta un retroscena clamoroso (Di martedì 22 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Jasmine Carrisi non si è presentata in diretta a Domenica In di Mara Venier: qual è il vero motivo? spunta un retroscena clamoroso. Jasmine Carrisi ha fatto un vero e proprio “sgarbo” a Mara Venier nell’ultima puntata di Domenica In, dove si era già deciso per tempo di mandare in onda tutti i giudici di Leggi su youmovies (Di martedì 22 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.non si è presentata in diretta a Domenica In di: qual è il vero motivo?unha fatto un vero e proprio “” anell’ultima puntata di Domenica In, dove si era già deciso per tempo di mandare in onda tutti i giudici di

LoredanaBerte : Grazie @erminiosinni per esserti affidato a me. Mi hai resa orgogliosa di te. Grazie ancora a tutti voi che ci av… - manulamanuz57 : RT @LoredanaBerte: Grazie @erminiosinni per esserti affidato a me. Mi hai resa orgogliosa di te. Grazie ancora a tutti voi che ci avete v… - AnnamariaVerga : @SanremoRai Gli italiani chiedono di invitare come coconduttrice assieme ad Amadeus la bravissima Jasmine Ca… - zazoomblog : The Voice Senior Jasmine Carrisi “rappa” in inglese con Albano sulle note di Volare - #Voice #Senior #Jasmine… - zazoomblog : The Voice Senior Jasmine Carrisi “rappa” in inglese con Albano sulle note di Volare - #Voice #Senior #Jasmine… -