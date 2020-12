Gianmarco Tognazzi, aneddoto piccante sul padre: il retroscena (Di martedì 22 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gianmarco Tognazzi racconta un evento assurdo capitato al padre, Ugo Tognazzi, sul set di un film. I fan sono allibiti. Gianmarco Tognazzi questo pomeriggio sarà protagonista nel film di Leonardo Pieraccioni “I Laureati” in onda alle 19.15 su Cine34. La commedia vanta di un cast di spicco: Pieraccioni, Papaleo, Tognazzi e Maria Grazia Cucinotta. Questo Leggi su youmovies (Di martedì 22 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.racconta un evento assurdo capitato al, Ugo, sul set di un film. I fan sono allibiti.questo pomeriggio sarà protagonista nel film di Leonardo Pieraccioni “I Laureati” in onda alle 19.15 su Cine34. La commedia vanta di un cast di spicco: Pieraccioni, Papaleo,e Maria Grazia Cucinotta. Questo

GiovanniNisi4 : Complimenti bello il film d' ieri sera di Alessandro Gassmann Gianmarco Tognazzi e company (Nice compliments last… - 1a735c614cdb492 : Oggièunaltrogiorno GianMarco Tognazzi e quello che più somiglia al padre nella voce Enel modo di recitare, ieri… - rotoloso : Riguardando per la 4a volta #NonCiRestaCheIlCrimine. La coppia @GassmanGassmann e Gianmarco Tognazzi la adoro dai… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Un divertente salto temporale con “Non ci resta che il crimine” su Rai1 – Con Alessandro Gassmann, M… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: Un divertente salto temporale con “Non ci resta che il crimine” su Rai1 – Con Alessandro Gassmann, M… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianmarco Tognazzi Gianmarco Tognazzi età, altezza, peso, carriera, moglie e figli UrbanPost Gianmarco Tognazzi, aneddoto piccante sul padre: il retroscena

Gianmarco Tognazzi racconta un evento assurdo capitato al padre, Ugo Tognazzi, sul set di un film. I fan sono allibiti.

Tognazzi: «La Lazio mi preoccupa. Il Milan è senza centrocampo…»

Gianmarco Tognazzi, attore di cinema e televisione nonchè noto tifoso del Milan, ha commentato la gara di domani contro la Lazio ...

Gianmarco Tognazzi racconta un evento assurdo capitato al padre, Ugo Tognazzi, sul set di un film. I fan sono allibiti.Gianmarco Tognazzi, attore di cinema e televisione nonchè noto tifoso del Milan, ha commentato la gara di domani contro la Lazio ...