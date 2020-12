Crotone-Parma- 2-1 | i Calabresi vincono in scioltezza

(Di martedì 22 dicembre 2020) Oggi 22 Dicembre 2020 nello Stadio Ezio Scida alle ore 18:30 si è disputata la partitadi Serie A. Due giocate di Messias fanno esultare Stroppa e il suo. La classe del brasiliano, al quarto e quinto centro stagionale, porta i pitagorici al riposo sul doppio vantaggio nello scontro diretto aldi Liverani. Nel Secondo Tempo ilsegna subito la sua prima rete.: quali sono state le probabili formazioni?(3-5-2): Cordaz; Golemic, Cuomo, Luperto, Pereira, Molina, Vulic, Zanellato, Reca, Messias, Riviere. All. Stroppa.(4-3-1-2): Sepe, Gagliolo, B.Alves, Osorio, Busi, Kucka, Hernani, Kurtic, Sohm, Inglese, Karamoh. All. Liverani. Primo Tempo Al 5 minuto il ...

robdeangeliss : ?? PODCAST IN DIRETTA: A.Milano - M91QuiCROTONE - Post CROTONE 2 PARMA 1 - 2^ Parte su @Spreaker - apetrazzuolo : SERIE A - Crotone-Parma 2-1: Messias trascina i calabresi alla vittoria - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Messias il salvatore di #Crotone: doppietta che stende il #Parma, salvezza a 2 punti. #Liverani rischia #CrotoneParma https:… - Salvato95551627 : RT @MundoNapoli: Serie A: il Crotone batte il Parma - ParmaLiveTweet : Serie A, Crotone vittorioso sul Parma nell'anticipo: successo importante in chiave salvezza -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone Parma

Stroppa ottiene una vittoria fondamentale nello scontro diretto contro gli emiliani, ai quali non basta la rete di Kucka per evitare la sconfitta ...News in tempo reale - Le notizie e i video di politica, cronaca, attualità, sport della provincia di Crotone e della Calabria ...