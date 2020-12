Crotone-Parma 2-1: doppietta show di Messias, Stroppa non è più ultimo (Di martedì 22 dicembre 2020) Crotone - Il Crotone fa il suo dovere contro un Parma reduce dal pesantissimo ko con la Juventus ed abbandona, per almeno 24 ore, l'ultimo posto della classifica. I ragazzi di Stroppa non ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 22 dicembre 2020)- Ilfa il suo dovere contro unreduce dal pesantissimo ko con la Juventus ed abbandona, per almeno 24 ore, l'posto della classifica. I ragazzi dinon ...

