Covid non si arresta: individuati primi casi in Antartide (Di martedì 22 dicembre 2020) . 36 persone contagiate, tra membri dell'esercito cileno e addetti alla manutenzione Il Covid è giunto fino in Antartide, per molto tempo unico continente senza contagi. Si sono registrati i primi 36 positivi, ossia 26 membri dell'esercito cileno e 10 addetti alla manutenzione che lavorano nella stazione L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Covid non Oms, la nuova variante del Covid non è fuori controllo ANSA Nuova Europa "Quarantine" è la parola più cercata del 2020 sul Cambridge Dictionary

Finalmente l'inglese prende in prestito "quarantena" dalla nostra lingua, ovvero dalla forma veneta dell'italiano "quarantina" e fa record di ricerca. Lo annuncia il vocabolario della celebre universi ...

L’appello dei malati esclusi dal vaccino: «La nostra vita dipende dalle vostre scelte»

LUCCA. Ci sono voci che sembrano destinate a sparire, nell’urlare scomposto sulla trincea fra favorevoli e contrari al vaccino per il Covid-19. Voci come quella della professoressa Monica Masi e di qu ...

