Catania, Tacopina a ISP: "Franco Zuculini primo colpo di mercato ma altri calciatori contattati. Top sponsor in arrivo e…" (Di martedì 22 dicembre 2020) Negli Stati Uniti già riescono a seguire in diretta le partite del campionato di Serie C. Questo grazie a un accordo tra il canale Serie C TV di cui è proprietaria la Lega Pro, assieme ad Eleven Sports e Mister C un soggetto idoneo a perseguire l'obiettivo di massimizzare la distribuzione delle partite della terza serie calcistica italiana. Questo agevolerà anche il lavoro di Joe Tacopina l'avvocato italo-americano che sta per acquistare il Catania Calcio per farlo diventare un club di alto livello ma anche un marchio vincente nel vasto territorio nordamericano. L'investimento sul Catania è stato pianificato in prima persona dallo stesso tycoon, affiancato da professionisti statunitensi per la gestione del marketing e degli aspetti commerciali, e da dirigenti italiani per la gestione sportiva. Insomma il presidente a stelle e strisce ...

