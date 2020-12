Can Yaman sarà Sandokan: nel cast anche Luca Argentero (Di martedì 22 dicembre 2020) Dopo aver interpretato il fotografo Can Divit nella serie televisiva di successo Daydreamer-Le ali del sogno, ecco che per Can Yaman l’Italia bussa alla sua porta. L’attore – amato e apprezzato dal vasto pubblico – presto sarà impegnato per un nuovo progetto televisivo. Uno dei telefilm più famosi per la Rai – grazie anche all’interpretazione … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 22 dicembre 2020) Dopo aver interpretato il fotografo Can Divit nella serie televisiva di successo Daydreamer-Le ali del sogno, ecco che per Canl’Italia bussa alla sua porta. L’attore – amato e apprezzato dal vasto pubblico – prestoimpegnato per un nuovo progetto televisivo. Uno dei telefilm più famosi per la Rai – grazieall’interpretazione … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

