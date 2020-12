Can Yaman e Demet Ozdemir saranno Sandokan e Marianna: i dettagli (Di martedì 22 dicembre 2020) Clamorosa anticipazione in diretta a RTL 102.5, l’attore turco Can Yaman sarà Sandokan in una serie tv prodotta dalla Lux Vide, accanto a lui Luca Argentero nel ruolo di Yanez. I dettagli Una clamorosa anticipazione è piombata questa mattina, 22 dicembre, sui pc e sugli smartphone di tutte le redazioni d’Italia che seguono gossip e tv. Nel 2021 torna la Serie Tv Sandokan. Ad anticipare il progetto l’amministratore delegato della Lux Vide, Luca Bernabei, la casa di produzione fondata da suo padre Ettore lo storico dirigente RAI. Can Yaman sarà Sandokan Il progetto, come riferisce lo stesso Bernabei, è ancora in fase embrionale, la prima riunione operativa, pandemia da coronavirus permettendo, ci sarà a gennaio 2021 ma lo stesso dirigente della Lux ha voluto in diretta ... Leggi su ck12 (Di martedì 22 dicembre 2020) Clamorosa anticipazione in diretta a RTL 102.5, l’attore turco Cansaràin una serie tv prodotta dalla Lux Vide, accanto a lui Luca Argentero nel ruolo di Yanez. IUna clamorosa anticipazione è piombata questa mattina, 22 dicembre, sui pc e sugli smartphone di tutte le redazioni d’Italia che seguono gossip e tv. Nel 2021 torna la Serie Tv. Ad anticipare il progetto l’amministratore delegato della Lux Vide, Luca Bernabei, la casa di produzione fondata da suo padre Ettore lo storico dirigente RAI. CansaràIl progetto, come riferisce lo stesso Bernabei, è ancora in fase embrionale, la prima riunione operativa, pandemia da coronavirus permettendo, ci sarà a gennaio 2021 ma lo stesso dirigente della Lux ha voluto in diretta ...

andreapalazzo2 : RT @fraversion: Luca Bernabei annuncia in diretta a @rtl1025 che LuxVide produrrà il reboot di Sandokan: il protagonista della serie sarà C… - Florian54183560 : RT @CrupiLoredana: Emozione all'ennesima potenza, palpitazioni a 1000! Can yaman il nostro Sandokan ... e per le ' giovanissime' come me r… - pausinismile : CAN YAMAN E LUCA ARGENTERO INSIEME SCUSATE MA IO NON SO BENE NON CI STO CREDENDO - _crazy_Freddie_ : Can Yaman Sandokan con Argentero che fa Janez? (Anche se è trash ma noi siamo fervidi sostenitori del trash)… - Sofia63392183 : RT @Lii_dia_: CAN YAMAN E LUCA ARGENTERO IN UNA SERIE BASATA SU SANDOKAN... RAGA NON SO VOI, MA A ME STA PARTENDO LA MITRALE?? #rtl1025 ht… -