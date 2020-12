Borsa 2020, i colossi della tecnologia volano con il Covid (Di martedì 22 dicembre 2020) Uscire più ricchi dalla pandemia si può. Nell'anno in cui il Covid ha messo in ginocchio l'economia mondiale c'è un settore che, non solo ha retto l'onda d'urto generata dal terremoto Coronavirus, ma ne ha tratto vantaggio. I numeri della crescita Si tratta dell'hi-tech le cui quotazioni di settore dei 25 maggiori gruppi mondiali (Amazon, Facebook, Google e Microsoft in primis) sono cresciute nei primi nove mesi dell'anno del 30,6%. In pratica i big del comparto tra gennaio e ottobre capitalizzavano 8.800 miliardi di dollari: più del pil di Germania, Francia, Italia e Svizzera messi assieme. Durante il lockdown – tra gennaio e giugno - gli utili dei giganti dell'hi-tech sono stati di circa 18 milioni di euro al giorno, due in più del 2019 e quasi il triplo del 2015. A luglio la liquidità in cassa era aumentata di sessanta miliardi da inizio anno con ... Leggi su panorama (Di martedì 22 dicembre 2020) Uscire più ricchi dalla pandemia si può. Nell'anno in cui ilha messo in ginocchio l'economia mondiale c'è un settore che, non solo ha retto l'onda d'urto generata dal terremoto Coronavirus, ma ne ha tratto vantaggio. I numericrescita Si tratta dell'hi-tech le cui quotazioni di settore dei 25 maggiori gruppi mondiali (Amazon, Facebook, Google e Microsoft in primis) sono cresciute nei primi nove mesi dell'anno del 30,6%. In pratica i big del comparto tra gennaio e ottobre capitalizzavano 8.800 miliardi di dollari: più del pil di Germania, Francia, Italia e Svizzera messi assieme. Durante il lockdown – tra gennaio e giugno - gli utili dei giganti dell'hi-tech sono stati di circa 18 milioni di euro al giorno, due in più del 2019 e quasi il triplo del 2015. A luglio la liquidità in cassa era aumentata di sessanta miliardi da inizio anno con ...

