Bombe d’acqua, dissesto e siccità: Anbi e Mipaaf a confronto (Di martedì 22 dicembre 2020) ROMA – “In questo momento di pandemia e forte crisi ci sono due certezze: la necessita’ di avere le cure e la disponibilita’ del cibo. Poprio per questo abbiamo proposto un piano di mitigazione di rischi e cambiamenti climatici, un piano che ripercorre la transizione verde che l’agricoltura dovra’ fare nei prossimi anni, la mitigazione del rischio idrogeologico e le tempistiche nel fare i progetti”. Lo ha detto Francesco Vincenzi, presidente di Anbi, Associazione nazionale dei consorzi di tutela e gestione del territorio e delle acque irrigue, durante il confronto organizzato dall’agenzia ‘Dire’ con il sottosegretario al Mipaaf, Giuseppe L’Abbate. Leggi su dire (Di martedì 22 dicembre 2020) ROMA – “In questo momento di pandemia e forte crisi ci sono due certezze: la necessita’ di avere le cure e la disponibilita’ del cibo. Poprio per questo abbiamo proposto un piano di mitigazione di rischi e cambiamenti climatici, un piano che ripercorre la transizione verde che l’agricoltura dovra’ fare nei prossimi anni, la mitigazione del rischio idrogeologico e le tempistiche nel fare i progetti”. Lo ha detto Francesco Vincenzi, presidente di Anbi, Associazione nazionale dei consorzi di tutela e gestione del territorio e delle acque irrigue, durante il confronto organizzato dall’agenzia ‘Dire’ con il sottosegretario al Mipaaf, Giuseppe L’Abbate.

a1acde6520cf4c2 : Un piccolo invaso diga da me in via di realizzazione per contenere bombe d' acqua in inverno e avere riserve per l… - jimimsoul : ma soprattutto,,, Seokjin voleva usare le bombe d'acqua per Moon????? - microcerotis : Ogni kg di prosciutto corrisponde a 11 kg di deiezioni, 4 kg di mangime, 6.000 litri d’acqua e 12 kg di CO2… - riccardo_71 : @sole24ore Piovono miliardi, ma alla fine sono soltanto bombe d'acqua. -

Ultime Notizie dalla rete : Bombe d’acqua Coprire i ghiacci col vetro, ripopolare la regione di yak e bisonti: per salvare l’Artico la fantasia non è... Corriere della Sera