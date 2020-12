Blake Lively | la sua acconciatura da quarantena rende l' idea del mood del 2020

Leggi su movieplayer

(Di martedì 22 dicembre 2020) Anchedeve fare i conti con le sciagure della, come ha rivelato in una Story su Instagram che svela i suoi capelli devastati dalcelebra la conclusione del nefastosvelando sui social media una foto della suadachebene l'della situazione che stiamo vivendo. In una recente Instagram Story,ha svelato il lato oscuri del glam mostrando la suacasalinga durante la. I bei capelli biondi dell'attrice appaiono decisamente arruffati e a corto di balsamo. Con l'ironia che la contraddistingue, laha ...