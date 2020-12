Zaki non ce la fa più: disperato il colloquio alla visita della madre in carcere (Di lunedì 21 dicembre 2020) Zaki è detenuto da mesi nel carcere di Tora, in Egitto e ormai non ce la fa più. Ha comunicato la sua disperazione anche alla madre. “Sono esausto fisicamente e mentalmente, non posso continuare a stare qui ancora a lungo e mi deprimo ogni volta che c’è un momento importante nell’anno accademico, mentre io sono qui invece di essere con i miei amici a Bologna”. Queste le parole di Patrick Zaki alla madre, che è andata a visitarlo nel carcere di Toro dove è detenuto oramai da mesi. LEGGI ANCHE >>> Il Parlamento Europeo si è espresso sul caso Regeni e su Patrick Zaki LEGGI ANCHE >>> Caso Zaki, una disperata lettera alla famiglia e richiesta di ... Leggi su chenews (Di lunedì 21 dicembre 2020)è detenuto da mesi neldi Tora, in Egitto e ormai non ce la fa più. Ha comunicato la sua disperazione anche. “Sono esausto fisicamente e mentalmente, non posso continuare a stare qui ancora a lungo e mi deprimo ogni volta che c’è un momento importante nell’anno accademico, mentre io sono qui invece di essere con i miei amici a Bologna”. Queste le parole di Patrick, che è andata arlo neldi Toro dove è detenuto oramai da mesi. LEGGI ANCHE >>> Il Parlamento Europeo si è espresso sul caso Regeni e su PatrickLEGGI ANCHE >>> Caso, una disperata letterafamiglia e richiesta di ...

amnestyitalia : #PatrickZaki “Sono fisicamente e mentalmente esausto, non ne posso più di stare qui e mi deprimo ad ogni tappa impo… - ZitelleArturo : RT @amnestyitalia: #PatrickZaki “Sono fisicamente e mentalmente esausto, non ne posso più di stare qui e mi deprimo ad ogni tappa important… - spina_barny : RT @RiccardoNoury: La famiglia dello studente egiziano in carcere da dieci mesi lancia un appello: 'Nostro figlio è al limite, non lo abbia… - ZitelleArturo : RT @RiccardoNoury: La famiglia dello studente egiziano in carcere da dieci mesi lancia un appello: 'Nostro figlio è al limite, non lo abbia… - SI_sinistra : RT @amnestyitalia: #PatrickZaki “Sono fisicamente e mentalmente esausto, non ne posso più di stare qui e mi deprimo ad ogni tappa important… -